Dohledový úřad zatím řeší jednotky podnětů na kampaň před prezidentskými volbami

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí obdržel zatím v souvislosti s prezidentskou kampaní jednotky podnětů, které nyní prověřuje. Týkají se prostředků kampaně a chybějících informací o zadavateli a zpracovateli.

Úřad nyní z pohledu zákona může řešit právě jen chybějící informace o zadavateli a zpracovateli na prostředcích volební kampaně. „Máme jednotky podnětů, ale jsme ve fázi zjišťování, kdo za tím stojí. Je problematické to, že podle rozhodnutí soudu se mohou třetí osoby zapojené do kampaně registrovat až poté, co budou známí a zaregistrovaní kandidáti. To je 49 dní před volbami. My proto nevíme, jestli některé neoznačené věci s puncem kampaně dělají třetí osoby, nebo samotní kandidáti,“ vysvětlil člen vedení úřadu František Sivera.

Nic bližšího ale neřekl, úřad zatím s nikým ani nezahájil správní řízení. Volby prezidenta se uskuteční za 100 dní, v lednu příštího roku.

Do 66 dní před volbami by měli všichni kandidáti podat kandidátní listiny, registrace je 49 dní před volbami. Úřad pak bude kontrolovat, zda kandidátní splnili povinnost ohledně založení transparentního volebního účtu a jeho zpřístupnění veřejnosti, ale také oznámení úřadu o založení účtu a zaslání internetového odkazu na něj společně s odkazem na webové stránky kandidáta, které informují o financování volební kampaně.

Podle Sivery se úřad 49 dní před volbami až do jejich začátku bude zajímat také o registraci třetích osob, které vstoupí do kampaně. „Tři dny před volbami budeme kontrolovat zveřejnění dárců,“ poznamenal Sivera. Samotnou kampaň a její náklady bude úřad kontrolovat ve chvíli, kdy po volbách dostane od kandidátů zprávy o financování kampaně. (ČTK)