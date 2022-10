Středeční Deník N

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání:

– Spolu podpoří Fischera, Nerudovou a Pavla

– Pekarová Adamová: Náš kandidát? Jen bychom štěpili síly

– Nový šéf MŽP: Charismatický politik, ale i tvrdý vyjednavač

– STAN chtěl jednat, Spolu nemělo zájem

– Jak chce vláda zastropovat ceny elektřiny

– Kdo mu to řekne? Hádky o to, co Putin ví

– Analýza genomu neandertálců porazila mRNA vakcíny

– Nobelovu cenu za fyziku převzali objevitelé principu kvantového provázání

– Přepište dějiny: Já jsem nevinný, je to politický proces!

– Marilyn Monroe v novém filmu Netflixu