Vlastního kandidáta do prezidentské volby Spolu stavět nebude. „Kdybychom nominovali někoho dalšího, tak to ve výsledku bude znamenat, že snížíme šanci na to, že prezidentský úřad bude na základě rozhodnutí voličů zastávat osoba, která naše společné hodnoty respektuje,“ řekl premiér Fiala.