Horní komora ruského parlamentu jednohlasně schválila ústavní zákon o přijetí okupovaných částí Ukrajiny do Ruské federace. Tím formálně z ruského pohledu končí začlenění tzv. Doněcké a Luhanské lidových republik a Záporožské a Chersonské oblasti do RF, aniž by bylo jasné, kde jsou jejich hranice. (Vesti)

Совет Федерации ратифицировал договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. pic.twitter.com/BfLxpnR1SS — Алексей Толстый (@AlexeyNemo) October 4, 2022