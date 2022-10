iDnes: Opičí neštovice se u dítěte v mateřské škole v ČR nakonec nepotvrdily

Podezření na opičí neštovice u dítěte, o kterém v polovině září informovali pražští hygienici, se nepotvrdilo. Řekl to serveru iDnes předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Pavel Dlouhý.

Čím bylo dítě nakaženo, lékař ale neuvedl. Odpověď na tuto otázku web nezískal ani od mluvčího pražské hygienické stanice.

O výskytu opičích neštovic u dítěte v mateřské škole informovala pražská hygienická stanice 15. září. V tiskové zprávě tehdy uvedla, že zaznamenala potvrzený případ u necelých pět let starého dítěte v jedné z pražských mateřských škol a že výsledek odebraného kožního vzorku, puchýřku, ukázal jen mírnou pozitivitu. Hygienici přesto nastavili protiepidemická opatření, mimo jiné i v mateřské školce, kvůli detailnější laboratorní diagnostice ale nařídili krevní rozbory.

„Hygienici provedli preventivní opatření, ale dalšími testy se nakažení neprokázalo,“ řekl k tomu dnes serveru Dlouhý. Ředitelka školky Eva Kuříková to potvrdila. „Nešlo o opičí neštovice. Je to v pořádku a za to jsem ráda,“ uvedla.

První případy opičích neštovic se v ČR objevily na konci května, souvisely s cestou na hromadnou akci v zahraničí. Z padesátky nakažených v Praze hygienici nedávnou cestu do zahraničí při epidemiologickém šetření zjistili zhruba u poloviny z nich. Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví dosud byla padesátka případů v Praze a 14 v sedmi dalších krajích. Pět nemocných bylo ve Středočeském kraji, tři v Jihomoravském a dva v Ústeckém kraji. Po jednom případu evidují úřady v Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji. Většina nakažených byli muži ve věku 15 až 49 let.

Nemoc se původně vyskytovala v zemích střední a západní Afriky, od jara letošního roku se šíří i v Evropě a USA. Na území Evropy je přes 19 800 případů ve 29 zemích. (iDnes)