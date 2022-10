Zemřel Jerzy Urban, bývalý mluvčí polské komunistické vlády a vydavatel

Ve věku 89 let zemřel Jerzy Urban, který v letech 1981 až 1989 působil jako mluvčí polské komunistické vlády, oznámila dnes polská média s odvoláním na týdeník NIE, který Urban v roce 1990 založil a od té doby vedl, a Urbanovu manželku. Příčina smrti nebyla zveřejněna.

Urban byl podle webu televize TVN 24 pokládán za jednoho z hlavních tvůrců státní propagandy a cenzury. „Mnoha Polákům se zdálo, že ztělesňuje cynismus (komunistické) vlády a pohrdání občany,“ poznamenala agentura AP.

Urban si tuto pověst získal na počátku 80. let, kdy nastoupil jako mluvčí vlády generála Wojciecha Jaruzelského. V této roli působil od roku 1981, kdy režim tvrdě rozdrtil opoziční odborové hnutí Solidarita, do roku 1989, kdy se komunistické režimy ve střední a východní Evropě začaly hroutit.

Urban zavedl pravidelné každotýdenní vládní tiskové konference, které vysílala polská televize a kterých se účastnili polští i zahraniční novináři, čímž se stal jednou z nejvýraznějších tváří režimu. Podle AP byl pro mnoho Poláků ztělesněním vládního cynismu a pohrdání občany země.

V roce 1986, kdy země trpěla nedostatkem zboží kvůli vadám v komunistické ekonomice, Urban oznámil, že Polsko sbírá přikrývky a spací pytle pro bezdomovce v New Yorku. Šlo o reakci na nabídku americké vlády, že pošle do Polska sušené mléko, které by nahradilo čerstvé mléko znečištěné radiací po havárii jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině, která byla tehdy součástí Sovětského svazu. Americký Senát stanovil podmínku, že sušené mléko budou distribuovat v Polsku nevládní agentury, aby bylo jisté, že se dostane k lidem. Polská vláda, uražena tímto ustanovením, odpověděla nabídkou spacích pytlů a přikrývek pro newyorské bezdomovce za podmínky, že je budou rozdávat soukromé skupiny. Starosta New Yorku Edward Koch polskou nabídku odmítl a označil ji za pošetilou.

V prvních polosvobodných volbách v roce 1989 se Urbanovi nepodařilo získat křeslo v parlamentu.

Urban se narodil v rodině s židovskými kořeny v Lodži v roce 1933, tedy v roce, kdy se v sousedním Německu dostal Adolf Hitler k moci. Rodina ale byla tak dobře asimilovaná, že se o svých židovských kořenech Urban dozvěděl až za války. Jeho otec byl redaktorem listu spjatého s polskými socialisty maršálka Józefa Pilsudského. Po vypuknutí války se rodina přestěhovala do Lvova. Po válce se vrátila do Lodže. Urban složil maturitní zkoušky ve Varšavě a začal studium žurnalistiky, které ale nedokončil. V 50. letech začal pracovat jako novinář. „Byl jsem horlivý stalinista, což samozřejmě neznamenalo, že bych ty zločiny (stalinismu) schvaloval,“ uvedl později v polském vydání časopisu Newsweek.

Urban pravidelně psal fejetony, které v 80. letech kritizovaly předáky Solidarity a také kněze Jerzyho Popieluszku, který měl blízko k opozici. Toho později unesli a zavraždili důstojníci tajné policie. Urban byl v katolickém Polsku ostrým kritikem církve, nejednou čelil žalobám za urážku náboženského cítění. Za urážku papeže Jana Pavla II., jehož cestování po světě navzdory chatrnému zdraví přirovnal v roce 2002 ke „kočujícímu sado-maso“ představení, byl odsouzen k pokutě. (ČTK)