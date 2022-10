Katarský emír tento týden přicestuje do Prahy, potvrdil Pražský hrad

Katarský emír Tamim bin Hamad Sání tento týden přicestuje do Prahy. Ve středu se na Pražském hradě setká s prezidentem Milošem Zemanem, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Emír bude na státní návštěvě České republiky do 7. října.

V Česku tak bude i během neformálního summitu Evropské unie, který bude Praha hostit ve čtvrtek a v pátek.

Emíra na návštěvu České republiky pozval Zeman letos na jaře, v květnu cestu do Prahy katarský vládce českému prezidentovi potvrdil v osobním dopise. Následně diplomacie obou zemí domlouvala termín schůzky. Pražský hrad avizoval, že emír přijede v době českého předsednictví Radě EU, tedy v druhé polovině letošního roku. Do ČR přijíždí hlava Kataru poprvé.

Zájem o diplomatické styky s Katarem v Evropě stoupl po začátku ruské invaze na Ukrajinu a v souvislosti se související energetickou krizí. Blízkovýchodní země je největším světovým exportérem zkapalněného plynu (LNG) a má třetí největší zásoby ropy i zemního plynu na světě.

V březnu vyvolala pozornost českých médií cesta prezidentova kancléře Vratislava Mynáře do Kataru. Podle Radiožurnálu o ní předem nevědělo ministerstvo zahraničí ani vláda. Hrad ji potvrdil až poté, co o ní informovala média. V červnu v Kataru jednali čeští ministři mimo jiné o dodávkách zkapalněného plynu a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v zemi podepsal smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Minulý týden česká vláda schválila mezivládní dohodu o hospodářské spolupráci s Katarem. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) by měla být podepsána během emírovy návštěvy.

Česko se s Katarem také dohodlo na zintenzivnění diplomatických kontaktů. Otevřeno bylo české velvyslanectví a jedná se o vzniku katarské ambasády v Praze. Katarský velvyslanec pro Českou republiku nyní sídlí v Berlíně. (ČTK)