Jaromír Jágr uvažuje o konci kariéry

Nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr v nedělním rozhovoru pro deník Sport připustil, že k dalšímu hraní mu chybí chuť i motivace a že jeho comeback na led je v nejbližší době nereálný.

Logo WSM měli na helmách také hokejisté Kladna v čele s Jaromírem Jágrem. Foto: ČTK / Vít Šimánek

Letos padesátiletý hokejista mluvil s médii po nedělním odpoledním zápase jeho domovského Kladna s Mladou Boleslaví, které prohráli 0:4.

Jágr v rozhovoru řekl, že jeho návrat na led se rozhodně neblíží.

„Abych byl upřímný, ani nemám chuť se vracet. Kdyby se konal Winter Classic, který jsem slíbil, asi bych se musel přinutit jít hrát. Jinak mě to netáhne zpátky. Popravdě, nemám motivaci, nemám chuť,“ řekl deníku Sport s odkazem na svůj věk a nutnost odpočinku i to, že pro návrat na led by musel hodně obětovat.