Startuje Týden knihoven

Od pondělí 3. října startuje v českých knihovnách 26. ročník akce Týden knihoven. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách “udržitelnost”.

V rámci Týdne knihoven je propagována činnost a služby knihoven, upozornit na nové služby a zajímavé aktivity i podporován společenský význam a prestiž čtení.

První Týden knihoven proběhl v roce 1996, od té doby se koná každoročně. Úvodem k akci býval pravidelný Knihovnický happening; v této aktivitě se již nepokračuje, stejně skončily i některé další aktivity, např. soutěž Rozkvetlá knihovna.

Naopak stálou a již tradiční součástí Týdne je slavnostní ceremoniál vyhlašování a předávání státní ceny Knihovna roku a Městská knihovna roku.

V Týdnu knihoven nabízí každá zapojená knihovna svým uživatelům i potenciálním čtenářům co nejvíce aktivit k atraktivnímu využití volného času a především dává o sobě „vědět“ v obci, v komunitě.

Týden knihoven zažil za téměř čtvrtstoletí své existence řadu proměn. Některé knihovny se drží původní struktury (např. Týden knihoven pravidelně zahajují akcí VŘSČ, tedy Velkým Říjnovým Společným Čtením, i když ji třeba nazývají jinak; tu a tam se koná také populární Provázkiáda, tedy navazování přátelství s knihovnou prostřednictvím provázku, který všichni návštěvníci v průběhu Týdne knihoven postupně navazují, atd.). Bez ohledu na to, zda se dodržuje tradiční program, nebo se realizují jeho nové varianty, je základní snahou hledat nové a atraktivní formy práce, zajímavá témata a oslovit co největší počet obyvatel místa. I v Týdnu knihoven využívají některé knihovny příležitosti k tzv. čtenářské amnestii. Do akce se zapojuje kolem 400 českých knihoven.