Ruský rapper Walkie spáchal sebevraždu, odmítal narukovat do války proti Ukrajině. Sedmadvacetiletý hudebník Ivan Vitalijevič Petunin si sáhl na život v pátek v Krasnodaru, před tím zveřejnil video na rozloučenou – v něm říká, že nemá právo nikoho zabít. „Zůstanu v historii jako někdo, kdo nepodporoval to, co se děje,“ říká ve videu. (Novinky)

