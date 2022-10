Budoucí koalice se v Olomouci dohodla na složení nové městské rady

Vítězné ANO se dnes v Olomouci dohodlo na rozdělení křesel v městské radě se zástupci uskupení ProOlomouc a Pirátů a hnutí spOLečně, s nimiž chce vytvořit novou radniční koalici. Primátorem zůstane lídr ANO Miroslav Žbánek.

Zástupci budoucí trojkoalice dnes také ladili parametry koaliční smlouvy a programového prohlášení. ČTK to dnes po jednání představitelů ANO, ProOlomouc, Pirátů a spOLečně řekla mluvčí radnice Radka Štědrá. Žbánek v pátek ČTK řekl, že koaliční smlouvu by mohli podepsat příští týden.

Po téměř tříhodinovém jednání se dnes zástupci členů budoucí koalice podle Štědré shodli na rozložení sil v jedenáctičlenné městské radě. Hnutí ANO v ní připadne šest pozic, hnutí spOlečně dvě a koalice ProOlomouc a Piráti obsadí tři místa. Rada bude mít šest náměstků. Za hnutí ANO usednou do uvolněných funkcí členů rady města Miroslava Ferancová a Miloslav Tichý, za hnutí spOlečně jeho Otakar Štěpán Bačák a za ProOlomouc a Piráty Tomáš Pejpek, Kateřina Dobrozemská a Viktor Tichák.

„Po nedělním jednání je už také jasné, že do pozic předsedů kontrolního a finančního výboru městského zastupitelstva usednou zástupci opozičních stran. Úřad územního plánování přejde pod stavební úřad magistrátu, a státní správa tak bude ve věci stavebního a územního řízení zcela jednoznačně oddělena od samosprávy. V následujících měsících dojde také k úpravám organizační struktury magistrátu, která bude reflektovat výsledky uskutečněného procesního auditu,“ uvedla Štědrá.

Vítězné ANO se v Olomouci po takřka týdenním povolebním vyjednávání rozhodlo jít do koalice s hnutím spOLečně a uskupením ProOlomouc a Pirátů. Koalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 28 hlasů. V úvahu připadala i dvojkoalice ANO a Spolu, která by disponovala 26 hlasy. Zastupitelé ANO ale v pátek tuto variantu nepodpořili. Uskupení Spolu, které před komunálními volbami vytvořila ODS s KDU-ČSL a TOP 09, půjde do opozice. V uplynulých čtyřech letech ANO v Olomouci vládlo s ODS, KDU-ČSL a spOLečně.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů bude mít osm zastupitelů. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě spOLečně. Šestý je STAN se dvěma mandáty. (ČTK)