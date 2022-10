Dočasnou ochranu v Česku za poslední týden získalo 3152 Ukrajinců

Dočasnou ochranu v Česku za uplynulý týden získalo 3152 uprchlíků před válkou na Ukrajině, je to o 665 vydaných víz méně než předchozí týden. Za sedm měsíců od počátku rusko-ukrajinské války stát udělil 438 944 dočasných víz.

Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na Twitteru. Víza jejich držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

V sobotu ani v neděli před týdnem neobdrželi Ukrajinci žádná víza. Naopak nejvíce – 1320 – jich české úřady udělily v pondělí, kdy se po víkendové přestávce vždy znovu otevře registrace. Ve středu dočasnou ochranu nezískal nikdo, v pátek dostalo víza 1126 ukrajinských běženců.

Cizinecké policii se za posledních sedm dní nahlásilo 12 021 uprchlíků před válkou na Ukrajině, o 387 méně než o týden dřív. Nahlásit se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky, dosud se takto zaregistrovalo 508 755 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. Koncem srpna, půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu, odhadoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počet ukrajinských uprchlíků v zemi na více než 300 000.

Více by mohl naznačit počet dětských utečenců zapsaných ve školách. Na začátku minulého týdne jich v evidenci škol bylo 67.319 včetně dětí, které ve skutečnosti školy nenavštěvují. Kolik válečných utečenců skutečně chodí do škol v Česku, se podle ministerstva školství vyjasní v první polovině listopadu.

Náklady na ukrajinské uprchlíky pro český stát možná nepřesáhnou miliardu eur, tedy zhruba 25 miliard korun, uvedl už dřív ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Původně přitom předpokládal až dvojnásobné výdaje. Ukrajinci se ale podle něj rychle zapojili do práce, nezatěžují tolik zdravotní systém a řada lidí je navíc ubytovala zdarma. (ČTK)