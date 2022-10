Většina prezidentských kandidátů by chtěla po svém případném zvolení hlavou státu zůstat dál ve svém bydlišti. Někteří ale připouštějí, že by to nešlo z bezpečnostních nebo pracovních důvodů. Další v anketě ČTK uvedli, že se touto otázkou dosud nezabývali a nepovažují ji za prioritní.