Většina uchazečů o Hrad by po zvolení chtěla dál bydlet doma

Většina prezidentských kandidátů by chtěla po svém případném zvolení hlavou státu zůstat dál ve svém bydlišti. Někteří ale připouštějí, že by to nešlo z bezpečnostních nebo pracovních důvodů. Další v anketě ČTK uvedli, že se touto otázkou dosud nezabývali a nepovažují ji za prioritní.

Bydlení na Pražském hradě odmítla bývalá rektorka Danuše Nerudová. „Tíhnu k modelu civilního prezidentství. Jsem přesvědčena, že hlava státu má být blízko lidem, nikoliv žít jako ve slonovinové věži za zdmi Hradu,“ uvedla. Přála by si, aby se Pražský hrad znovu stal společenskou a kulturní křižovatkou v maximální míře otevřenou lidem. I proto by požádala policii, aby odstranila zátarasy u vstupu na Hrad, a chtěla by také otevřít Jelení příkop.

Ve svém bytě by i nadále nejraději bydlel odborový předák Josef Středula. „Rozumím ale tomu, že z bezpečnostních důvodů by to nebyla schůdná varianta. Pro nás ani sousedy,“ uvedl. Dodal, že to ale považuje za nepodstatnou věc, kterou se nyní nezabývá, protože je důležité řešit problémy lidí, nikoli bydlení jednoho člověka.

Otázkou bydlení na Hradě se nezabývá ani bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, protože ji považuje za nepodstatnou pro výkon funkce prezidentky, ani senátor Marek Hilšer. „Nevím, jestli jsou na Pražském hradě prostory uzpůsobené k bydlení pro rodinu s dětmi. Spíše ne,“ uvedl Hilšer. Dodal, že bydlí v Praze na Pohořelci, tedy nedaleko Pražského hradu, a do práce by tak mohl chodit pěšky nebo jezdit tramvají.

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel by na Hradě bydlel, pokud by to vyžadovala situace nebo objem práce. „Ale kdykoli by byla příležitost, rád bych se jel vyspat k nám domů,“ uvedl. Dodal, že chce být prezidentem, který sice úřaduje na Hradě, ale pracuje hlavně v podhradí. „A chci, aby lidé vnímali, že i prezident je jedním z nich – první mezi rovnými,“ dodal. Hrad by podle něj neměl být uzavřeným sídlem mocnáře, zpřístupnil by ho proto lidem.

Podnikatel Karel Janeček poznamenal, že se otázkou bydlení na Hradě nezabýval a není to pro něj v současné chvíli priorita. Poznamenal, že ho zajímají především problémy občanů. „Vím ale již nyní, že bych okamžitě otevřel areál Pražského hradu bez potupných kontrol, zřejmě bych také z uzavřeného Jeleního příkopu udělal dětské hřiště,“ doplnil.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu oslovených lidí. (ČTK)