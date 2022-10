Katalánští separatisté na demonstraci k výročí referenda ukázali svou nejednotu

Katalánští separatisté si v sobotu v některých městech tohoto španělského autonomního regionu připomněli páté výročí neústavního referenda o nezávislosti. V Barceloně se demonstrace účastnilo podle policie na 11 000 lidí, organizátoři hovoří o 60 000 účastnících.

Atmosféra manifestací odrážela stále vyhrocenější dlouhodobé spory mezi dvěma hlavními separatistickými stranami v koaliční regionální vládě. V Gironě spálili demonstranti španělskou vlajku i figurínu s obrázkem katalánského separatistického premiéra, který je podle části z nich příliš umírněný. Informovala o tom místní média.

Rovněž v Barceloně někteří účastníci demonstrace volali po demisi katalánského premiéra Pereho Aragonése ze strany Republikánská levice Katalánska (ERC). Ten v sobotu znovu uvedl, že ERC je pro nové referendum, které ale na rozdíl od plebiscitu z roku 2017 musí být dohodnuté s centrální vládou, aby jeho výsledky španělský stát uznal. Právě v tom se rozchází s druhou koaliční stranou Společně pro Katalánsko (Junts per Catalunya, JxCat), kterou vede v exilu žijící katalánský expremiér Carles Puigdemont.

Puigdemont, který krátce po referendu utekl před španělskou justicí do Belgie, se v sobotu stal hrdinou demonstrací separatistů, k nimž promluvil prostřednictvím videokonference. V projevu tvrdě kritizoval postoj Aragonése a ERC a referendum z 1. října 2017 označil za „platné a legální“. „Už jsme jednou hlasovali a nemohli jsme to říci jasněji,“ řekl Puigdemont k plebiscitu, v němž se před pěti lety na 90 procent hlasujících vyslovilo pro nezávislost regionu, ale účast činila jen 43 procent. Účast ale zřejmě ovlivnil i postup tehdejší španělské pravicové vlády. Ta poslala do Katalánska několik tisíc policistů, kteří zabavovali volební urny a bránili lidem v hlasování.

Kvůli referendu a rezoluci, kterou po něm přijal katalánský parlament a která předpokládala zahájení procesu vytvoření samostatné katalánské republiky, španělský nejvyšší soud vynesl v říjnu 2019 tresty pro 12 katalánských politiků, z toho devět jich dostalo tresty vězení od devíti do 13 let. Loni v červnu socialistická vláda Pedra Sáncheze udělila těmto politikům milost.

Tři roky ve vězení strávila i bývalá předsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellová, která byla odsouzena za vzpoury kvůli tomu, že postoupila regionálnímu parlamentu ke schválení několik zákonů, které referendum umožnily. Přesto se v sobotu Forcadellová na demonstraci od radikálních separatistů dočkala pískotu a označení „zrádkyně“. Patří totiž ke straně ERC, nemá ale žádnou vládní funkci.

Na 600 lidí manifestovalo v sobotu u příležitosti výročí referenda také v katalánské Gironě, kde demonstranti na závěr spálili figurínu s obrázkem katalánského premiéra Aragonése a španělskou vlajku. (ČTK)