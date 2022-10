Babiš: Výsledek je zklamáním, bojovali jsme proti polistopadovému kartelu

Expremiér Andrej Babiš okomentoval výsledky senátních voleb po boku zvolené senátorky Věry Procházkové. Podle Babiše strategie konkurentů vypadala, jako by kandidoval Babiš. „Babiš ale nekandidoval,“ dodal.

Výsledek je podle něj zklamáním. „Měli jsme několik kandidátů, kteří prohráli těsně,“ řekl a zmínil především neúspěšné kandidáty Ladislavu Brančíkovou, Miroslava Antla, Jaromíra Radkovského či Lucii Pluhařovou.

Babiš uznal, že senátní volby vyhrála koalice Spolu, jíž pogratuloval. „Nic to nemění na tom, že komunální volby jsme jednoznačně vyhráli my.“ Expremiér dále poděkoval všem, kteří přišli volit, především voličům hnutí ANO.

„Střet Nagyová s polistopadovým kartelem jsme se snažili podporovat, byli jsme tam třikrát na výjezdu. Paní Nagyová de facto ze všech kandidátů získala druhý nejvyšší počet hlasů. Byl to střet bezpráví s polistopadovým kartelem,“ dodal Babiš, aniž by upřesnil, co konkrétně kartelem myslí.

„Náš problém byl s panem Vystrčilem, který celou dobu lhal. Lhal i dneska,“ řekl Babiš. Současný předseda Senátu podle něj dělá České republice ostudu v zahraničí. „Pomlouval v zahraničí premiéra České republiky, což jsem byl tehdy já.“ Jako problematické také zmínil, že Vystrčil (stejně jako každý rok 28. září, pozn. red.) rozdával senátní medaile nebo „byl na Primě“. Jeho protikandidátka Jana Nagyová se debat dobrovolně neúčastnila.

Babiš dále vyzdvihl vysokou volební účast na Jihlavsku, kde výrazně podporoval Nagyovou, a celkově považuje kampaň za úspěšnou. Bez bližšího upřesnění zmínil, že všechna média pomáhala koalici Spolu. „Tahle vláda kromě jména Andrej Babiš neumí nic. Já jsem nekandidoval a do Senátu určitě nikdy nebudu kandidovat.“ Spolu podle něj spojuje jedině jeho jméno.

Zástupci hnutí ANO se dále shodli, že by bylo vhodné založit senátorský klub.