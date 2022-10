Rusové přišli v nevyprovokované válce proti Ukrajině k 1. říjnu o téměř 60 tisíc mužů. Ztratili také 264 letadel nebo 2354 tanků a 226 vrtulníků. Statistiku zveřejnila ukrajinská armáda.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Oct. 1, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/wrnc7T95Ne

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 1, 2022