Praze se ani za deset let nepodařil vyřešit nedostatek míst ve školkách. Rodiče proto platí měsíčně i nemalé částky za to, aby jejich potomci mohli mateřské školy navštěvovat. Zatímco v Praze je v soukromých školkách ve třídě v průměru jen 15 dětí, v těch městských je to 24 dětí. Za soukromé školy rodiče však platí mezi osmi až 26 tisíci měsíčně. (Novinky)