Německé ambasády v zemích sousedících s Ruskem zahltily žádosti o víza

Německá velvyslanectví v zemích, kam Rusové prchají před částečnou mobilizací, zaznamenala prudký nárůst počtu žádostí o víza od ruských občanů. Uvedl to týdeník Der Spiegel s odkazem na údaje ministerstva zahraničí.

Počet žádostí se od 21. září znásobil a zastupitelské úřady nejsou schopny žádosti vyřizovat ve stanovených lhůtách.

Německá velvyslanectví v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii či Kazachstánu v posledních deseti dnech obdržela mnoho tisíc žádostí o víza podaných ruskými občany. Zastupitelské úřady tak nestíhají vyřizovat žádosti ve stanovených lhůtách. Rusové se snaží velvyslanectví a konzuláty kontaktovat po telefonu, e-mailem či se přímo dostaví na úřad.

Kvůli vysokému počtu žádostí ministerstvo nezná jejich přesné číslo. Zájem o víza se však zmnohonásobil. Například německé velvyslanectví v Tbilisi před 21. zářím, kdy ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, dostávalo deset až 20 žádostí o víza měsíčně, od minulého týdne jich obdrželo přes 300. Německé ministerstvo zahraničí proto zvažuje, že na zastupitelský úřad pošle personální posily.

Německo ohlásilo, že je ochotné přijímat Rusy, kteří se chtějí vyhnout službě v ruské armádě. Odmítavý postoj k ruským dezertérům mají naopak pobaltské státy či Česká republika. Podle opozičních médií z Ruska kvůli mobilizaci uprchlo přes 250 000 lidí. Často mířili do sousedních států nebo do Turecka, protože pro výjezd do těchto zemí nepotřebují víza. (ČTK)