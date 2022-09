Nord Stream zřejmě poškodily exploze o síle několika stovek kilogramů výbušnin

Plynovod Nord Stream zřejmě poškodily výbuchy, které se svou silou rovnaly explozi několika stovek kilogramů trhavin. Stojí to v dopise zaslaném Dánskem a Švédskem Radě bezpečnosti OSN, píší dnes dánská média.

Podle švédského ministra energetiky Khashayara Farmanbara je téměř vyloučené, že za výbuchy stojí někdo jiný než státní entita.

Dánsko a Švédsko se nezúčastní dnešního zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém by se o poškození plynovodu v Baltském moři mělo jednat. Země ale poslaly dopis, který obsahuje dosavadní zjištění dánských a švédských úřadů, řekl dnes dánský ministr zahraničí Jeppe Kofod. Podle něj je poškození plynovodu mezinárodním problémem, protože se jedná o „útok na evropskou energetickou infrastrukturu“.

Podle údajů zaznamenaných seizmology plynovod poškodily výbuchy o síle srovnatelné s explozemi „několika stovek kilogramů trhavin“, stojí v dopise. Obě země v textu uvádí, že jsou velmi znepokojené dopady na životní prostředí a námořní přepravu v Baltu.

Podle švédského ministra energetiky Farmanbara je velmi pravděpodobné, že byl plynovod poškozen úmyslně, napsala dnes agentura Reuters. „A je velmi nepravděpodobné, že by to mohl udělat někdo jiný než nějaký stát, aniž by se na to přišlo dříve,“ dodal švédský ministr.

O únicích z plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které vedou po dně Baltu z Ruska do Německa, tento týden informovaly dánské a švédské úřady. Podle Evropské unie i politiků z jednotlivých evropských zemí stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky. Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné, a naopak zmiňovalo Spojené státy. Kreml označil za „absurdní“ obvinění Ukrajiny, že Moskva ničí svou infrastrukturu, aby prohloubila energetickou krizi v Evropě a vyvolala na Západě před zimou paniku. (ČTK)