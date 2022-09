Putin podepsal anexi ukrajinských území. V projevu obvinil Západ, že úmyslně poškodil plynovod Nord Stream 2

V Kremlu prezident Vladimir Putin podepsal dohody o připojení čtyř regionů na východě a jihu Ukrajiny k Rusku. Ceremoniálu se zúčastnili i čtyři zástupci daných oblastí. „Chci, aby mne slyšeli v Kyjevě i na Západě. Lidé v Záporožské i Chersonské oblasti se stávají našimi občany. Navždy!“ prohlásil.

Ruský prezident Vladimir Putin oznamuje anexi čtyř ukrajinských oblastí. Foto: Gavriil Grigorov, ČTK / AFP

Vedle Putina se ceremoniálu zúčastnili i lídr takzvané DLR Denis Pušilin, Leonid Pasečnik za LLR, hlava Záporožské oblasti Jevgenij Paleckij a vůdce Chersonské oblasti Vladimir Saldo.

„Obracím se k našim vojákům a důstojníkům, k nově mobilizovaným i dobrovolníkům na Donbase, obracím se k jejich ženám a dětem. Jaký nepřítel stojí proti nám? Kdo uvrhl svět do nové krize? Vedení tzv. Západu si po rozpadu SSSR myslelo, že svět bude žít pod jeho diktátem. Mysleli si, že Rusko se samo rozpadne. Málem se to stalo ve strašných 90. letech. Ale vydrželi jsme to. A znovu jsme zaujali důstojné místo ve světě. Proto na nás teď znovu udeřili a chtějí rozdrobit Rusko, postavit proti sobě naše národy. Nemohou se smířit s tím, že na světě je tak velká a bohatá země jako Rusko. Jsou připraveni