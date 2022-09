Spolu a STAN se sešly k druhému vyjednávání. Potvrdily zájem jednat o koalici

V pražském Obecním domě se večer znovu sešly koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a hnutí STAN. Zástupci stran si potvrdili, že mají zájem jednat o koalici a diskutovali rovněž o programu a o postupu v dalších povolebních vyjednáváních. Konkrétní dohoda zatím uzavřena nebyla.

Koalice Spolu pro Prahu vyhrála letošní komunální volby v Praze a získala 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty.

Zástupci Spolu od vyhlášení výsledků voleb minulou sobotu několikrát řekli, že chtějí jednat o koalici na půdorysu té vládní, tedy se STAN a Piráty. „Dnes jsme si tak řekli, že máme zájem jednat o společné koalici. Prodiskutovali jsme rovněž některé programové body. Pro nás je stále prioritou vytvořit koalici na půdorysu té celostátní,“ řekl zastupitel a člen vyjednávacího týmu Spolu Jan Wolf (KDU-ČSL).

Obě vyjednávající strany se dnes bavily také o dalším postupu v povolebních vyjednáváních. „Informovali jsme se o dalších krocích a sdělili jsme, s kým se budeme scházet, což učinili (STAN) také. Domluvili jsme se, že se budeme o jednáních vzájemně informovat,“ řekl zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS)

V pondělí se tak Spolu sejde podruhé s Piráty. „Opět tam půjdeme s tím, že nemáme žádné konkrétní podmínky vzniku koalice,“ řekl Zajíček. Přesné termíny schůzek s dalšími subjekty, které se dostaly do zastupitelstva Prahy, tedy Prahou Sobě, hnutím ANO nebo SPD, zatím domluveny nemají. Kdy by mohla nová koalice na magistrátu vzniknout, nelze podle Zajíčka nyní zatím říci. Strany podle něho nechtějí vyvolávat tlak na jednání tím, že by byl vyřčen termín. „Jde o kvalitu nové koalice, ne o rychlost jejího sestavení,“ řekl.

Další vyjednávání povede rovněž STAN. Podle náměstka primátora a lídra Petra Hlaváčka se sejdou v příštím týdnu s Piráty, ale i Prahou Sobě. „Vítáme jednání se všemi demokratickými stranami,“ řekl. S hnutím ANO a SPD podle něho STAN vyjednávat nechce. (ČTK)