Letošní schválený schodek by se mohl zvýšit o dalších 45 miliard na 375 mld. Kč

Schválený schodek letošního státního rozpočtu by se mohl proti původnímu návrhu vlády zvýšit o dalších 45 miliard korun na celkových 375 miliard korun.

Vláda původně navrhla zvýšení schodku o 50 miliard korun z 280 na 330 miliard. V dnešním druhém čtení novely rozpočtu ve Sněmovně však koaliční politici vznesli další návrhy na zvýšení výdajů rozpočtu a tím i jeho schodku.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zvýšení výdajů o sedm miliard na sociální věci; předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) a poslanec STAN Tomáš Müller chtějí na řešení nárůstu cen energií přidat celkem 38 miliard korun.

Poslanci dnes navrhli přesuny uvnitř rozpočtu zhruba za 65 miliard korun. Především opoziční poslanci chtějí přidávat peníze například na školství nebo na kulturu. Peníze chtějí brát kromě jiného z vládní rozpočtové rezervy. O návrzích rozhodnou při závěrečném schvalování novely rozpočtu. Mohlo by se konat již v příštím týdnu.

Jurečka svůj návrh zdůvodnil potřebou zajištění peněz na sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti. Celá částka má jít do kapitoly jeho ministerstva. Poslanci Adamec a Müller chtějí navýšit výdaje státního rozpočtu celkem o 38 miliard kvůli zajištění příspěvku na úhradu nákladů za energie a na pomoci podnikatelům s nárůstem cen energií.

Celkové výdaje státního rozpočtu už podle původního vládního návrhu, který vláda předložila poslancům, měly překročit dva biliony korun. Vláda navrhla zvýšit výdaje o 115 miliard, pokud by prošly oba uvedené pozměňovací návrhy, představoval by nárůst výdajů 160 miliard a celkové výdaje by vzrostly na 2,168 bilionu korun. (ČTK)