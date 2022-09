Svědek Bareš podle Babišova obhájce vypovídal jinak než na policii, ten to odmítá

Obhájce Andreje Babiše Eduard Bruna po skončení jednání soudu v kauze Čapí hnízdo sdělil, že svědek Jan Bareš vypovídal jinak než před policií. Proto žádá o jeho další předvolání. „Žádné rozdíly tam nebyly,“ řekl Deníku N Bareš.

„Svědek vypovídal před policií nějak a my jsme zjistili, že jeho dnešní výpověď před soudem se odlišuje. Nemyslím, že zásadně, ale v některých věcech ano,“ sdělil Bruna.

„Protože těch odchylek tam bylo více a není možné na ni reagovat v tu chvíli na místě, tak si to musíme přehrát a porovnat to s tím, co říkal v přípravném řízení, a poté se ho znovu ptát. Buď se ho soud ptal jinak než policie, nebo si svědek nepamatuje, nebo mu naopak zázračně naskočila paměť,“ dodal obhájce obžalovaného expremiéra a předsedy hnutí ANO.