Když Farma Čapí hnízdo žádala o půjčku, svědek Jan Bareš mluvil s obžalovaným expremiérem Andrejem Babišem, který mu řekl, ať se o to nestará. „Když to zaručí Agrofert, tak to určitě Čapí hnízdo dostane,“ řekl Barešovi Babiš.