Česká filharmonie dnes v Rudolfinu na zahájení své 127. sezony zahrála Alpskou symfonií Richarda Strausse a Koncert pro housle a orchestr D dur Ludwiga van Beethovena.

První český orchestr zahrál pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova, který aktuálně prodloužil svou původně pětiletou smlouvu o dalších pět let. Sólového partu v Beethovenově Houslovém koncertu se chopila Lisa Batiašviliová.

„Mezi Beethovenovým Houslovým koncertem a Straussovou Alpskou symfonií existuje zajímavé spojení. Houslový koncert je totiž hudebně velmi úzce spojený s přírodou a Alpská symfonie samozřejmě působí už svým názvem jako jednoznačně přírodní dílo. To je však ve skutečnosti omyl, protože přírodu zde Strauss používá pouze jako metaforu životní cesty člověka od narození ke smrti a všeho, co se na této cestě přihodí,“ řekl Byčkov. „Alpská symfonie tedy není o tom, jak jdete lesem a co zaslechnete na horách. Všechno zde funguje jako příběh o prožívání lidského života. Je to naprosto existenciální dílo,“ dodal.

Hvězdná sólistka Batiašviliová narozená v Gruzii hrála Beethovenův koncert poprvé v 18 letech. Pravidelně vystupuje s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky, Londýnským symfonickým orchestrem, Newyorskou filharmonií, Concertgebouworkest, Staatskapelle Dresden a dalšími světovými orchestry. Hraje na nástroj od Giuseppeho Guarneriho del Gesù z roku 1739.

Beethovenův Houslový koncert D dur patří k repertoárovým stálicím nejen Batiašviliové, ale také České filharmonie, která ho hrála více než stokrát. Na rozdíl od něho není Alpská symfonie Richarda Strausse v Rudolfinu slyšet příliš často a Českou filharmonií byla uvedena dosud jen čtrnáctkrát. Naposledy ve Dvořákově síni zazněla na jaře 2016 v interpretaci Jakuba Hrůši.

Na úvodní koncerty Česká filharmonie 5. až 7. října naváže v Rudolfinu třemi koncerty s díly Sergeje Rachmaninova a Dmitrije Šostakoviče. Výjimečné budou Koncerty pro svobodu a demokracii 16. a 17. listopadu, na kterých filharmonici pod vedením Simona Rattla zahrají díla Maurice Ravela, Bély Bartóka a Gustava Mahlera. Jako host zazpívá mezzosopranistka Magdaléna Kožená.

K Beethovenovi a jeho Páté symfonii se Byčkov vrátí na přelomu listopadu a prosince na koncertech ke svým sedmdesátinám, na nichž provede i Pátou symfonii Dmitrije Šostakoviče. Vedle těchto narozeninových koncertů připraví ještě pět dalších programů.

Byčkov bude Českou filharmonii řídit také na všech 25 koncertech v zahraničí. Vrcholem zájezdové sezony by mělo být říjnové turné po nejslavnějších evropských sálech. Orchestr zavítá do Hamburku, Mnichova, Essenu, Kolína, Lucemburku, Paříže a Bruselu. V rolích sólistů se představí violoncellista Gautier Capuçon a klavírista Víkingur Ólafsson.

Závěrečný Open Air koncert s filmovou hudbou na Hradčanském náměstí věnovaný Jiřímu Bělohlávkovi bude 21. června příštího roku řídit americký dirigent Keith Lockhart. Více informací k programu se nachází na stránkách České filharmonie. (ČTK)