Komentář Karla Pučelíka: Emmanuel Macron se staví do role evropského lídra a dává dohromady uskupení rozkročené od hranic západní Evropy až po Balkán či Turecko. Uvnitř by si přál i Velkou Británii. Nevypadá to ale, že by s Trussovou přicházel smířlivější přístup vůči Evropě.