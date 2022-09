Íránský fotbalista Azmoun na dálku podpořil ženy v protestech

Íránský fotbalista Sardar Azmoun na dálku podpořil íránské ženy v protestech po smrti zadržené Kurdky Mahsy Amíniové. V pondělí nejprve navzdory zákazu napsal ostrý příspěvek na Instagram, který byl později donucen smazat, ve včerejším přípravném zápase na protest neslavil vstřelený gól.

Íránská fotbalová reprezentace je nyní v Rakousku na přípravném kempu a sehrála přípravné utkání se Senegalem. Azmoun svou brankou zařídil remízu 1:1, gól však na protest ani neslavil. Podporu íránským ženám vyjádřily i další legendy íránského fotbalu Ali Karimi nebo Alí Daeí.

Azmoun na Instagramu vystoupil coby první íránský fotbalista na podporu protestujících žen v jeho rodné zemi, ačkoliv reprezentanti měli v průběhu přípravného kempu v Rakousku explicitně zakázáno se k politické situaci vyjadřovat.

„Ultimátním trestem je vyřazení z národního týmu, ale to je malá daň i za ten nejmenší pramínek ženských vlasů. Styďte se za zbabělé zabíjení lidí a ať žijí íránské ženy!“ napsal útočník Leverkusenu v reakci na největší protivládní protesty v zemi od roku 2009, které následují po smrti 22leté ženy v policejní vazbě.

Protesty se v zemi přes víkend rozšířily do 80 měst a Írán omezil přístup veřejnosti k internetu. Hráč byl později donucen svůj příspěvek smazat a jeho start v utkání se Senegalem (generálka před mistrovstvím světa) byl ohrožen, spoluhráč Patrika Schicka a Adama Hložka do zápasu nicméně nastoupil.

Azmoun dnes (po skončení reprezentačního srazu) na Instagramu zveřejnil příspěvek, v němž velebí íránské volejbalistky. „Jste jako moje sestry. Jsem na vás pyšný. Doufám, že ženy v mé zemi už nikdy nebudou stejně trpět.“

Na listopadovém mistrovství světa v Kataru čeká íránské fotbalisty ostře sledovaná skupina s Anglií, Walesem a USA. (DW, Eurofotbal)

