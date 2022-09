Podle Dánska bude plyn z Nord Streamu unikat týden, politici mluví o sabotáži

Stále více evropských politiků hovoří o poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři jako o sabotáži. Lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkévičs na Twitteru napsal, že tímto incidentem vstoupil kontinent do nové fáze hybridní války.

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war

