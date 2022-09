Nárok na otcovskou by brzy mohli mít muži i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře v šestinedělí. Rodiče by mohli získat také pohřebné 5000 korun od státu. Počítá s tím novela, kterou schválila vláda a kterou by měla projednávat Sněmovna.