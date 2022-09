Guvernér Floridy varoval: Schovejte se do bezpečí, Ian je velký hurikán

Floridský guvernér Ron DeSantis vyzval obyvatele, aby se připravili na silné záplavy a přívalové vlny. „Jedná se o velký hurikán. Dopady budou mnohem, mnohem širší než jen v místě, kde oko bouře zasáhne pevniny. V některých oblastech budou katastrofální záplavy,“ řekl.

Water is already overwhelming storm drains in Downtown Miami. #Ian pic.twitter.com/tOuIprXqwR

— Cody Weddle (@coweddle) September 26, 2022