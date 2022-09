Otcovskou by mohli mít podle novely muži i v případě úmrtí narozeného dítěte

Nárok na otcovskou by brzy mohli mít muži i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře v šestinedělí. Rodiče by mohli získat také pohřebné 5000 korun od státu. Počítá s tím novela, kterou schválila vláda a kterou by měla projednávat Sněmovna.

Novinářům dnes změny zákona představili poslanci KDU-ČSL Marie Jílková a Šimon Heller.

Podle Jílkové, která vede sněmovní komisi pro rodinu, se téma může zdát jako okrajové. „Pro lidi, kteří to prožívají, je ale zásadní. Téma je to těžké a uzavřené, těžko se o tom mluví,“ uvedla poslankyně.

Podle návrhu novely by nárok na otcovskou měl být i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře v šestinedělí. Zákon srovnává podmínky mužů a žen, které po úmrtí potomka mateřskou mají.

Mateřská i otcovská se vyplácejí z nemocenského pojištění. Zaměstnavatel musí podle návrhu otce na otcovskou uvolňovat, jinak mu hrozí pokuta až 500 tisíc korun. Pohřebné by se mělo poskytovat také na mrtvě narozené dítě. Podle lidovců by měli mít na 5000 korun nárok rodiče, kteří přišli o potomka od 12. týdne těhotenství.

Podle podkladů k novele by na otcovskou po úmrtí dítěte ročně mohlo jít asi 430 otců, z nemocenského pojištění by se jim vyplatilo kolem šesti milionů korun. Na pohřebné by se pak mohlo vydat navíc několik desítek milionů korun.

Liga otevřených mužů návrh na možnost dvoutýdenní otcovské po úmrtí dítěte vítá. Muž tak může být pro partnerku oporou a může se se ztrátou i sám lépe vyrovnat.

„Otec má ztíženou situaci v tom, jak uchopit truchlení. Je to nepředstavitelná bolest, kterou je potřeba odžít. Muži procházejí truchlením hůře kvůli dané roli, neumí sdílet a dávat najevo pocity. Panuje představa, že správný chlap vše vydrží a pak jde do hospody,“ podotkl ředitel ligy Josef Petr.

Podle něj srovnáním podmínek matek a otců také stát symbolicky dává najevo, že muže vnímá jako plnohodnotného rodiče.

Podle původního záměru měla novela platit od října. Sněmovna bude zákon ale teprve projednávat. Ministerstvo práce navrhuje, aby se norma schvalovala hned v takzvaném prvním čtení. Heller věří tomu, že změny získají podporu všech klubů a přijmou se rychle. Poslanec odhaduje, že by pak mohly v praxi začít platit od ledna příštího roku. (ČTK)