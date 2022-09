Nwelati se stane primátorem Boleslavi na dva roky, pak se prohodí s Bouškou

Primátorem Mladé Boleslavi bude do roku 2024 Raduan Nwelati z ODS, pak si vymění post s prvním náměstkem Jiřím Bouškou z vítězné koalice ANO+Volba pro Mladou Boleslav.

Primátorem Mladé Boleslavi bude Raduan Nwelati, a to do roku 2024. Poté se vymění s Jiřím Bouškou. Foto: ČTK

To se ziskem 30 procent obsadí v 33členném zastupitelstvu 11 křesel. Lídři uskupení ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlasu pro Boleslav dnes večer podepsali koaliční dohodu pro další čtyři roky. Nwelati vede město od roku 2006.

Lídři stran jednali o další spolupráci od sobotního večera. „Byl to návrh, se kterým přišel vítěz voleb a my jsme ho akceptovali. Jsem rád, že koalice pokračuje na stejném půdorysu jako ta dosavadní,“ řekl ČTK Nwelati. Bouška zůstane prvním náměstkem primátora do jara 2024, poté bude primátorem.

„Domluvili jsme se, že rok a půl zůstane primátorem Raduan Nwelati, společně připravíme dva nejbližší rozpočty města a na jaře roku 2024 si posty vyměníme,“ uvedl Bouška. Součástí koaliční dohody je i jeden další náměstek pro ANO a Volbu pro Mladou Boleslav. Náměstky zůstanou kromě Boušky Miroslava Kašpárková (ODS) a Daniel Marek (STAN), jméno nového náměstka za vítěznou stranu zatím není známé.

Koalice ODS a TOP 09 byla ve volbách druhá s devíti mandáty, třetí STAN se čtyřmi mandáty. Podle koaliční smlouvy dostanou čtyři místa v radě členové vítězného uskupení, čtyři ODS, dvě STAN a jeden radní bude za Hlas pro Boleslav.

V opozici jsou dvě uskupení, po komunálních volbách posílila koalice KDU-ČSL a Zelených, letos šli do voleb jako Šance pro MB a získali čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě SPD, v zastupitelstvu je nově.

Před čtyřmi lety zvítězila v Mladé Boleslavi ODS. Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu získala 11 mandátů a Raduan Nwelati primátorské křeslo. Druhé skončilo ANO s deseti mandáty. Třetí hnutí STAN mělo pět zastupitelů, čtvrtá ČSSD tři mandáty. Mladou Boleslav vedla široká koalice ODS, STAN, ANO s Volbou pro Mladou Boleslav a ČSSD. V opozici byla KSČM se dvěma mandáty a koalice KDU-ČSL, Zelení se dvěma mandáty. (ČTK)