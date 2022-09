Vláda zatím nepočítá s růstem platových tarifů od ledna, na platy dá ale víc

Vláda zatím nepočítá s tím, že by od ledna zvýšila platové tarify zaměstnancům veřejné a státní služby. Základ výdělku se chystá zvednout o deset procent jen policistům, hasičům či vojákům.

Ostatním profesím se má suma na platy navýšit o čtyři procenta, peníze mají putovat do odměn. Novinářům to po jednání s odborovými předáky řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Odboráři s tím nesouhlasí. Žádají aspoň část prostředků do tarifů.

Podle informačního systému o průměrném výdělku veřejný sektor zaměstnával letos v prvním pololetí 651 200 lidí. Průměrný plat činil 43 093 korun hrubého. Odměny, příplatky a náhrady činily celkem 30,3 procenta výdělku. (ČTK)