Kouzelný cirkus od Laterny Magiky končí, po 45 letech

Ve středu 28. září, symbolicky v Den české státnosti, se naposledy odehraje na Nové scéně Národního divadla inscenace Kouzelný cirkus, která byla na repertoáru 45 let.

Laterna Magika končí s Kouzelným cirkusem. Foto: Marek Volf

V žánru tanečního i nonverbálního divadla byl Kouzelný cirkus nejdéle bez přestávky uváděnou inscenací na světě. Odehráno bylo téměř 6 500 repríz, v hlavních rolích se vystřídalo 22 veselých klaunů, 25 smutných klaunů, 25 svůdců a 33 Venuší.

Laterna magika vzdává hold této legendě oslavnou derniérou. A nutno říci, že to není loučení definitivní. Kouzelný cirkus se totiž přenáší do nové podoby, do online prostoru a budou ho moci zhlédnout i další a další generace po celém světě. Zároveň bude už od 26. září na náměstí Václava Havla možnost zhlédnout výstavu, která přibližuje význam inscenace.

Poetický příběh o putování dvou klaunů měl svou premiéru 15. dubna 1977 v tehdejším pražském sídle Laterny magiky, v paláci Adria. Tvůrci v čele s režisérem Evaldem Schormem a Josefem Svobodou vytvořili plnohodnotně multimediální i multižánrovou inscenaci.

Jako snad žádná jiná přinesla právě ona v době své premiéry nejvyváženější směs žánrů a stylů: byl tu film, balet i moderní tanec, pantomima, černé divadlo i náznak divadla loutkového.

Světový úspěch tohoto divadelního unikátu překvapil. Nikdo ale netušil, že se Kouzelný cirkus bude hrát ještě dalších pětačtyřicet let, od roku 1983 na Nové scéně.

„Rád bych u příležitosti derniéry této legendární inscenace poděkoval všem, co se na Kouzelném cirkusu kdy podíleli. Byla to vždy inscenace, která stála nejen na silné umělecké a tvůrčí výpovědi, ale také na lidech. Věřím, že tvůrčí odkaz Kouzelného cirkusu bude v Laterně magice pokračovat,“ říká umělecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry.

„Máme velkou radost, že se z Kouzelného cirkusu stala ikonická inscenace. Rádi bychom u příležitosti derniéry oslavili tvůrce, kteří na díle spolupracovali, a přejeme Laterně magice, aby se jí dařilo tvořit stejně výrazná díla v multižánrovém duchu. Tatínek (Josef Svoboda) by si určitě přál, aby se jeho odkaz rozvíjel v současném umění dál v nových formách, které dnes divadlo i technika umožnují,“ podotýká Šárka Hejnová, dcera Josefa Svobody.