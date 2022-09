Poslanci by mohli projednávat podporu nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě

Poslanci by dnes mohli pokračovat v projednávání podpory zavádění nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě. Na předběžném programu jednacího dne Sněmovny jsou i další předlohy ve druhém čtení, v němž mohou zákonodárci předkládat pozměňovací návrhy.

Jde například o novelu, podle níž by si motoristé mohli předem rezervovat registrační značky na vozidla. Změny autorského zákona zase mají zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory.

Program poslaneckého jednání se ještě může změnit; dopoledne probere jeho případné úpravy širší vedení Sněmovny.

Předloha o podpoře nízkoemisních vozidel by uložila zadavatelům při zadávání zakázek na zajištění veřejné dopravy stanovit minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Rezervace registračních značek předem má pomoci zejména dopravním firmám. Mohly by si vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru.

Novela autorského zákona vychází z unijní směrnice a má také usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví. Garanční výbor podpořil úpravy pirátských poslanců, které mají zabránit například tomu, aby novela vedla k mazání satirických děl či karikatur na internetu, nebo aby se aktivně sledoval obsah toho, co uživatelé na weby vkládají.

Před druhým čtením je ve Sněmovně také například zrušení elektronické evidence tržeb ke konci letošního roku či zvýšení limitu pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun. Na postoupení do závěrečného schvalování čeká i takzvaný sankční zákon. Zda se poslanci k těmto návrhům na nynější řádné schůzi dostanou, není jasné. (ČTK)