Vláda schválila zvýšení důchodů

Důchody se od ledna zvýší, v průměru to bude o 825 korun. Solidární díl všech důchodů vzroste o 140 korun, zásluhový o 5,1 procenta. Schválila to vláda. Od října se zvýší také podpora pro pěstouny, jednotlivé dávky se zvednou od 15 do 35 procent.

Od ledna se starobní důchody zvýší také o bonus 500 korun za vychované dítě. S tímto výchovným by se průměrná starobní penze měla na začátku příštího roku podle ministerstva práce dostat na 19.500 korun.

Na konci června vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi více než 2,84 milionu lidí. Z nich přes 2,36 milionu tvořili starobní důchodci a důchodkyně. Kolik peněz bude na zákonnou lednovou valorizaci důchodů potřeba, v podkladech k nařízení chybí. Ministerstvo práce jen uvádí, že chystaný rozpočet na příští rok s výdaji počítá. Své důchodové systémy mají pak i obrana, vnitro a justice. (MPSV, ČTK)