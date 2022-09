Důchody se od ledna zvýší, v průměru to bude o 825 korun. Solidární díl všech důchodů vzroste o 140 korun, zásluhový o 5,1 procenta. Schválila to vláda. Od října se zvýší také podpora pro pěstouny, jednotlivé dávky se zvednou od 15 do 35 procent.