Spolu a Piráti se na koalici v Praze zatím neshodli

Piráti a koalice Spolu se zatím neshodli na možné koalici na pražském magistrátu. Problémem je pro Spolu podmínka Pirátů, že nebudou v radě s trestně stíhanými. Obviněný kvůli sportovním dotacím na magistrátu je lidovec Jan Wolf.

Bohuslav Svoboda (ODS) k tomu uvedl, že Spolu chce jednat otevřeně a bez podmínek. Strany se znovu sejdou v pondělí.

Politici dnes podle vyjádření Svobody i Hřiba zatím neřešili programové otázky. Hřib uvedl, že podmínka ohledně trestně stíhaných vychází z transparentní strategie, kterou Piráti zveřejnili už před volbami. Zároveň dodal, že do koalice Pirátů, Spolu a STAN by chtěl přidat ještě Prahu Sobě, k čemuž zástupci Spolu zatím stanovisko nezaujali. Svoboda uvedl, že přístup Pirátů nepovažuje za šťastný. „Druhá strana si stanovila celou řadu podmínek, které jsou velmi složité a jsou naformulovány tak, že by Pirátská strana měla uvažovat o tom, jestli mají reálný výstup a reálné řešení,“ řekl. (ČTK)