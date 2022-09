Z Ianu je oficiálně hurikán, v noci dopadne na Kubu

Bouře Ian dnes zesílila na hurikán a během následujících 24 hodin zřejmě ještě zesílí. Americké centrum pro hurikány předpokládá, že Ian zasáhne v noci z pondělí na úterý nejzápadnější části Kuby v blízkosti nejznámějších tabákových polí v zemi.

TRACKING IAN: 🌀8 a.m. advisory: Hurricane Ian to pass near or west of Cayman Islands today. https://t.co/0iclTQJ9Vz pic.twitter.com/TY9JgpPgcj

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 26, 2022