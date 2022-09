Pokud by obžalovaná Jana Nagyová vyhrála ve druhém kole senátních voleb v obvodu Jihlava, dotklo by se to i hlavního líčení kauzy Čapí hnízdo. „Pokud by paní obžalovaná získala mandát senátorky, nebylo by možné v řízení bezprostředně pokračovat,“ řekl pro Deník N mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.