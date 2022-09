„Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu,“ odpověděla Jana Nagyová, obžalovaná v kauze Čapí hnízdo, na otázku redaktorky ČT, co by udělala v případě zvolení do Senátu. Později svůj výrok označila za přeřeknutí, prý by se Senátem naopak nechala vydat.