V italských volbách podle předběžných výsledků zvítězil pravicový blok

V italských parlamentních volbách nejspíš zvítězil pravicový blok. Favorizovaná aliance si přišla na zhruba 43 procenta hlasů. Šéfka vítězné formace Giorgia Meloniová řekla, že Italové vyjádřili jasnou podporu vzniku vlády pravého středu v čele s její stranou Bratři Itálie.

Nejsilnějším jednotlivým politickým subjektem se podle všeho stala postfašistická strana Bratři Itálie, jejíž předsedkyně Meloniová by se mohla stát první ženou v čele italské vlády. Zisk pravicového bloku by měl stačit na to, aby získal většinu ve Sněmovně i Senátu. Strana Bratři Itálie, která ještě před čtyřmi lety přesvědčila jen 4,4 procenta voličů, by si mohla připsat zisk 24,6 procenta hlasů.

Meloniová dnes konstatovala, že Italové jasně podpořili vznik středopravé vlády. Toto je noc hrdosti pro Bratry Itálie, ale jde o startovací bod, nikoli cílovou čáru, zdůraznila politička. Ujistila, že pokud budou pověřeni vládnutím, budou Bratři Itálie „vládnout pro všechny“.

Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran. Je v něm i pravicově populistická strana Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho a také uskupení Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Salviniho straně propočty přisuzují zisk 8,5 procenta hlasů a konzervativní straně Vzhůru Itálie osm procent.

Sociálnědemokratická Demokratická strana (PD) expremiéra Enrico Letta by si mohla přijít na 19,4 procenta hlasů. Na třetí příčce se podle předběžných výpočtů umístilo s 16,5 procenty Hnutí pěti hvězd, které s téměř 33 procenty hlasů vyhrálo parlamentní volby v roce 2018.

Demokratická strana porážku už dnes nad ránem uznala. „Toto je smutný večer pro zemi,“ řekla novinářům poslankyně za PD Debora Serracchianiová v první oficiální reakci na předběžné výsledky. Pravice má podle političky většinu v parlamentu, nikoli však v zemi.

Volební účast v nedělních volbách činila kolem 64 procent z 50,9 milionu voličů, což je negativní rekord a pokles o devět procent oproti předchozím volbám z roku 2018. Oficiální výsledky se očekávají dnes brzy ráno. (ČTK)