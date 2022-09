Srbský ministr zahraničí Selaković podepsal během jednání VS OSN v New Yorku s ruským ministrem zahraničí Lavrovem Plán konzultací obou ministerstev na roky 2023–2024. Srbsko je kandidátskou zemí, která usiluje o vstup do EU.

FM #Selakovic and FM #Lavrov of @mfa_russia

signed in New York, at #UNGA77 margins, the Plan of Consultations Between the MFA of Serbia and the MFA of Russia for 2023-2024. pic.twitter.com/340ou62Bdu

— MFA Serbia 🇷🇸 (@MFASerbia) September 23, 2022