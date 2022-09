Čižinský: Jednání chceme koordinovat se STAN a Piráty

„Už jsem si volal s Petrem Hlaváčkem (lídr pražských STAN) a Zdeňkem Hřibem (Piráti). Budeme usilovat o to, abychom drželi pohromadě a vyjednávání koordinovali,“ řekl lídr Prahy sobě Jan Čižinský.

Podle předběžných výsledků to vypadá, že koalice Spolu a hnutí ANO nebudou schopní sestavit většinové vedení Prahy. Spolu před volbami hlásilo, že hodlá utvořit pražskou koalici na bázi té vládní, tedy s Piráty a hnutím STAN. To by znamenalo, že Prahu sobě obejde. Čižinský se ale takové varianty neobává.

„To je otázka na STAN a Piráty. Když se podíváte na to, jak kdo pracoval v radě, tak bych řekl, že by nebylo rozumné, aby jednali bez nás. Bude to ale jejich suverénní rozhodnutí,“ míní lídr Prahy sobě.