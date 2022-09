Serial Killer skončil rozdáním cen

V Brně skončil pátý ročník seriálového festivalu Serial Killer. V soutěži webseriálů získal cenu nový český seriál Pět let. Hlavní soutěž seriálů ze střední a východní Evropy vyhrál ukrajinský snímek Piknik.

Pět let je seriál Damiána Vondráška a vznikl pro iVysílání České televize, online tu bude k vidění od pondělí. Vypráví o dvou úhlech pohledu na událost z maturitního plesu, ke které se vrací po pěti letech dva aktéři a snaží se přijít na to, co se tehdy vlastně mezi nimi stalo. Bylo to znásilnění, nebo prostě jen náhodný sex?

Hlavní soutěž seriálů ze střední a východní Evropy vyhrál ukrajinský snímek Piknik. Ten porazil mimo jiné i nový český seriál Král Šumavy Davida Ondříčka, který vypráví skutečný příběh Josefa Hasila. Zvláštní uznání získal chorvatský seriál Bez signálu.

Součástí festivalu, který v Brně probíhal od úterý, byla i odborná část TV Days, na které čeští i zahraniční televizní profesionálové diskutovali o současnosti i budoucnosti televizní tvorby. Akce se zúčastnili zástupci HBO Max, Netflixu i českých televizí.