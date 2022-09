Jana Nagyová označila svůj dnešní výrok za přeřeknutí, Senátem by se naopak chtěla nechat vydat. České televizi před tím řekla, že pokud by byla zvolena senátorkou, jako první by vešla do dveří a požádala o imunitu. „To jsem se přeřekla. Myslela jsem, že požádám o její zrušení. Stres asi působí,“ vysvětlila Seznam Zprávám.