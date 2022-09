Vyhnánek: V Praze zatím nevidím žádného vítěze

„V Praze zatím nevidím žádného vítěze. Situace po volbách bude pro všechny komplikovaná,“ míní pražský radní za Prahu sobě Pavel Vyhnánek.

Jeho hnutí by ideálně chtělo zopakovat spolupráci s Piráty a Starosty a nezávislými. Po sečtení zhruba pětiny hlasů ale trojice těchto kandidátek nemá v pražském zastupitelstvu zaručenou většinu. „Aktuálně bych této koalici moc šancí nedával,“ uznává pražský radní pro finance.

Spolupráci s koalicí Spolu Vyhnánek nevylučuje. Jako jeho kolegové z Prahy sobě ale zdůrazňuje, že s některými kandidáty Spolu má Praha sobě problém. „Velmi by záleželo, koho by chtělo Spolu do vedení města,“ říká Vyhnánek.

V rámci pražských voleb si pochvaluje průběžné výsledky Prahy sobě v městských částech. Během předešlých komunálních voleb Praha sobě kandidovala na Praze 1 a 7, letos to bylo v celkem 14 městských částech. „Prakticky všude, kde letos kandidujeme, bychom měli mít zastupitele. To beru za obrovský úspěch,“ říká dosavadní náměstek pražského primátora.