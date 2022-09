Babiš: V senátních volbách to vypadá na historický úspěch ANO

Podle bývalého premiéra Andreje Babiše to podle předběžných výsledků vypadá, že hnutí ANO dosáhne v senátních volbách na historický výsledek. „Je to signál, že se lidi tímto způsobem vyjádřili k činnosti vlády,“ řekl v České televizi.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Vypadá to nadějně, hlavně v senátních volbách, to je velice dobrá zpráva, vypadá to, že nás voliči vyslyšeli, že by to mohlo být referendum o vládě,“ řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš při příchodu do volebního štábu.

„Ve velkých městech uvidíme, zatím prohráváme v Praze, Brně, Budějovicích,“ dodal.