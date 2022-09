Ignác Okamura: Chci řešit problémy mladých

V Praze 7 kandiduje za Prahu sobě Ignác Okamura, syn poslance Hayata Okamury (KDU-ČSL). „Budu se věnovat hlavně tomu, co bude zapotřebí. Jako nejmladšímu kandidátovi je mi velmi blízká problematika mladých lidí,“ říká 18letý lidovec.

Foto: Ivana Kozáková, Deník N

Ignác Okamura je jedním ze dvou lidovců, kteří na Praze 7 kandidují za Prahu sobě. Na kandidátce je až na 14. místě. Vzhledem k tomu, že v posledních komunálních volbách Praha sobě na „sedmičce“ získala celkem 18 mandátů, má ale mladý Okamura velkou šanci na zvolení.

Je známé jméno výhodou, nebo spíše stigmatem? „Myslím, že je to na obě strany. Já chci hlavně pracovat sám za sebe. Aby lidi skutečně ocenili své politiky za to, co dělají. Ne za to, z jaké rodiny pocházejí,“ říká Ignác Okamura, který nepopírá, že do politiky vstupuje po vzoru svého otce, který ho ve štábu Prahy sobě doprovází.

„I já chci být příkladem pro ostatní mladé lidi, aby se začali angažovat a vstupovali do stran,“ dodává mladý politik.